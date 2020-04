So verteilt sich Husten ohne Maske im Supermarkt

Wer in Österreichs Supermärkten einkaufen geht, muss seit Montag Mund und Nase bedecken. Warum diese Maßnahme sinnvoll ist, belegen finnische Forscher mit einer eindrucksvollen Computeranimation. Sie simulieren darin ein Geschäftslokal mit hohen Regalen. In einem Gang hustet jemand ohne Mund-Nasen-Schutz. Innerhalb kurzer Zeit breitet sich das ausgestoßene Aerosol sogar bis in die nächsten Reihen aus.