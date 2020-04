Antikörpertests „noch nicht breit einsetzbar“

Unterscheidung von anderen Coronaviren schwierig

Derzeit befinden sich mehrere Tests in Erprobung. Jedoch weiß man noch nicht genug, um diese in großem Stile einsetzen zu können. Auch die Hersteller übernehmen für die Aussagekraft bislang nur eingeschränkt Verantwortung, so der Salzburger Experte. Ein mögliches Problem können Kreuzreaktionen mit anderen Coronaviren sein, die schon lange bei uns vorkommen.