Virus-Check an der Grenze 542 Soldaten im Einsatz

Das Heer gilt als unverzichtbar im Krisenfall. Davon machte sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner selbst ein Bild. Von 2200 in Österreich eingesetzten Soldaten sind 542 an der Staatsgrenze im Burgenland im Einsatz. 170 Aufschubpräsenzdiener versehen Dienst in Nickelsdorf. Laut aktueller Einberufung durch die Ministerin werden sie ab Mai von Milizsoldaten abgelöst. Einen Einblick, wie zurzeit die Grenzkontrollen funktionieren, gab Militärkommandant Gernot Gasser. Zu den üblichen sicherheitspolizeilichen Aufgaben hat sich das Heer um den „Virus-Check“ zu kümmern: „Fieber messen ist bei den Lenkern eher selten nötig, die meisten können per Befund bestätigen, dass sie gesund sind.“