Große helle Feuerkugel raste über Österreich

Bei strahlend blauem Himmel ist am Montagnachmittag eine große helle Feuerkugel über Österreich zu sehen gewesen. Laut Angaben des Kurators der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien, Ludovic Ferriere, gab es in Slowenien, Italien, Deutschland, Schweiz sowie Österreich zahlreiche Beobachtungsmeldungen über die von einem Meteor ausgelöste Leuchterscheinung (siehe Video oben).