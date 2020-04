Freundin mit Händen, dann mit Gürtel gewürgt

Beim 29-Jährigen seien dann offenbar die Kräfte geschwunden, er ließ von seinem Opfer, das flüchten konnte, ab. Die Polizei nahm den Mann in der Wohnung wiederstandlos fest. Er gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Die Frau blieb unverletzt. Gegen den Tatverdächtigen mit österreichischer Staatsbürgerschaft wurden Betretungsverbote für drei Örtlichkeiten ausgesprochen, weil er zuvor telefonisch auch seinen Halbbruder und seine Mutter gefährlich bedroht hatte. Der Mann befindet sich nun in Haft.