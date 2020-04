Osterferien mit warmem Wetter und viel Sonne

Das Wetter in den Osterferien wird frühlingshaft warm mit viel Sonnenschein. Von Montag bis Karfreitag werden die Tageshöchsttemperaturen jeweils über 20 Grad steigen, wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag mitteilte. Auch wenn das Wetter so schön wird - die Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Österreich sind weiter in Kraft.