Scharf! Mit Vollgas bis ins hohe Alter

Denn wer hätte in den letzten Jahren je daran gedacht, dass die älteste Tochter des heute 89-jährigen Bernie Ecclestone, Deborah, mit ihren 65 Jahren noch einen Halbbruder bekommen würde? Ist aber Realität. Der „Baumeister der modernen Formel 1“ verriet im Schweizer „Blick“, dass er und seine dritte Ehefrau, Fabiana Flosi, 46, im Juli Eltern eines Buben werden. „Nach dem Ende meiner Formel-1-Zeit hatten wir ja genug Zeit zum Üben“, lacht der milliardenschwere „Mister E“, der dank seiner Töchter Tamara, 36, und Petra, 32, schon fünffacher Opa ist und mit der hübschen Brasilianerin sein Leben auf seiner Kaffeeplantage in der Nähe von São Paulo in vollen Zügen genießt.