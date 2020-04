Die Linzer Brücken werden wieder weitergebaut

Slowakische Schweißer kommen nach Ostern

Auf der Baustelle zur Neuen Donaubrücke (vormals Eisenbahnbrücke) in Urfahr stehen dagegen die Maschinen noch still. „Wir tun aber alles, damit die Baustelle nach Ostern nicht mehr länger still steht“, verspricht FP-Stadtvize Markus Hein. Geplant ist, dass die aus der Slowakei stammenden Schweißer am 14. April wieder anreisen, am 15. April die Arbeit wieder aufnehmen. Benötigte Stahlteile wurden ohnehin weiter produziert.