Benefizlauf rund um den Küchentisch

Jeder Sportler absolvierte viele Kilometer in seinem gewohnten Umfeld und dokumentierte die Streckenleistung durch Fotos und Videos. Predl selbst rannte knappe 13 Stunden rund um seinen Küchentisch. „Das war extrem fordern und hat mich an die Grenzen gebracht“, so der Organisator. Mitstreiterin Birgit Gossar absolvierte in sechs Stunden zehn Kilometer nach einem fordernden Nachtdienst in ihren Zivilberuf. Mit dabei mit jeweils rund 50 Kilometern und Zeiten um die sechs Stunden waren Rene Kun, Flurl van de Steen und Michael Staffe-Hanacek. Sie alle sorgten dafür, dass auch dieses Jahr Spenden für den Sterntalerhof gesammelt werden koten.