„Es gibt keinen Grund für eine Entwarnung“

Auch Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher appellierte zum wiederholten Male an die Bevölkerung: „Bitte reduzieren Sie Ihre Sozialkontakte auf das Notwendigste!“ Die Spitze der Infektionen ist noch nicht erreicht, das ist den Verantwortlichen klar. Deshalb werden auch alle Anstrengungen unternommen, um noch mehr Betten in den Spitälern bereitzustellen. Vorarlberg steht diesbezüglich in regem Austausch mit der angrenzenden Schweiz und dem deutschen Bodenseeraum. Im Notfall, so Wallner, könne einander über die Grenzen hinweg geholfen werden.