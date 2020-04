Eisiger Aprilstart: Erneut Kälterekorde gebrochen

Mildere Temperaturen erwartet

In der Höhe wurde es laut ZAMG im Vergleich zum Vortag schon deutlich milder: Am Sonnblick-Observatorium in Salzburg waren auf 3109 Metern Seehöhe am Mittwoch noch minus 19,4 Grad gemessen worden, am Donnerstag waren es „nur“ minus 10,7 Grad. In den nächsten Tagen soll es auch in den Niederungen milder und der Frost seltener werden.