Österreicher empfinden Isolation zunehmend mühsam

Maßnahmen werden ernst genommen

Die persönliche Einhaltung der auferlegten Beschränkungen erfolgt laut den Meinungsforschern weiter ziemlich strikt. 97 Prozent gaben an, sich an die Maßnahmen zu halten. Bezogen auf den Tag vor der Befragung waren 49 Prozent nicht im Freien, 40 Prozent gaben an, dass sie Abstand gehalten haben.