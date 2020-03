Umfrage: Österreicher vertrauen Gesundheitssystem

Die Bevölkerung hat in der Corona-Krise Vertrauen in das Funktionieren des österreichischen Gesundheitswesen. 76 Prozent halten laut einer aktuellen Umfrage die Spitäler und andere Versorgungseinrichtungen für gut oder sogar sehr gut gerüstet, um den Höhepunkt an Erkrankungszahlen bewältigen zu können. In einer anderen Umfrage stellte sich heraus, dass die Österreicher auch großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Apothekerschaft haben.