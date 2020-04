Gift-Knacker auf Straße in Allhaming gefunden

„Man versteht nicht, was in solchen Menschen vorgeht“, ist Jacqueline Kirchmayr (24) aus Allhaming sauer. Als sie am Dienstag mit ihrem Vierbeiner „Arthur“ durch ihren Heimatort spazierte, freute sich dieser plötzlich wie wild, als er etwas auf der Straße fand. Die Besitzerin begutachtete den Fund, stellte mit Entsetzen fest, dass ihr Liebling gerade ein Stück Gift aufgespürt hatte...