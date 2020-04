Kein Bargeldmangel: „Tresor ist prall gefüllt“

Empfehlung: Nicht alle am Monatsersten Geld abheben

Dem schloss sich Nationalbankgouverneur Robert Holzmann an. Er erinnerte an die Empfehlung der Banken an ältere Mitbürger, sich mit dem Weg in die Bank Zeit zu lassen und nicht gleich am 1. April die Pension zu holen. „Wir haben mehr als genügend Bargeld bereit und sind in der Lage, das Geld nachzujustieren während des Tages oder über Nacht“, so Holzmann. Auch Vizegouverneur Gottfried Haber wies darauf hin, dass niemand am Monatsersten in die Bank müsse, auch nicht um Zinsen nachtragen zu lassen.