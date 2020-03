Coronavirus: Traumurlaub mit Hindernissen

Angesichts der Corona-Krise schlug die Stimmung in der Inselwelt um. „Wir hatten stets Kontakt mit zu Hause und Informationen via Internet“, so Marion und Günter K. Dank des Außenministeriums wurden sie mit einer AUA-Maschine auf dem Flughafen von Malé abgeholt: „Zuvor haben wir uns fünfmal registriert. 200 Passagiere waren dann im Flieger, hauptsächlich Österreicher.“