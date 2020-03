Genesener Kaiserenkel macht Österreichern Hoffnung

„Politik hat mit Maß und Ziel reagiert“

Und wie so viele Österreicher war der aktive Kulturgüterschutz-Offizier des Bundesheeres via Home-Office mit der Außenwelt verbunden und gleichsam im Dienst. „Zudem konnte ich endlich in Büchern schmökern, die ich schon lange lesen wollte“, erinnert sich Habsburg. „Und wie empfanden Sie die Arbeit unserer Regierung?“ - „In einer Zeit, in der niemand weiß, wo es hingeht, hat die Politik mit Maß und Ziel reagiert. Viele im Ausland beneiden uns darum.“