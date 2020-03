Brand in Küche zerstörte Hochzeitslocation

Übergreifen auf Vierkanter verhindert

100 Mann von zehn Feuerwehren gelang es in einem Großeinsatz bis 4 Uhr früh das Feuer in dem Nebengebäude zu löschen und ein Übergreifen auf den Vierkanter der Familie zu verhindern. „Durch den Wind breitete sich der Brand aber auf den Dachstuhl aus, der zerstört wurde“, so der Kommandant der FF Holzhausen Christoph Eichinger.