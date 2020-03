Nouri: „Wenn Fußball kommt, reagiert er mit Augen“

„Das sind positive Zeichen“

Der Bruder fügte hinzu: „Wir sind noch nicht so weit, dass er ohne Hilfe aus dem Bett steigen kann, aber mit Hilfe kann er sich in den Rollstuhl setzen. Er isst, trinkt, niest, runzelt die Stirn und kann sich von der einen Seite auf die andere drehen. An seinen besseren Tagen kann er auch kommunizieren, er reagiert mit seinen Augen, oder mit einem Lächeln. Das sind positive Zeichen. Wir sprechen zu ihm, so, wie früher. Wir schauen viel Fußball gemeinsam, da zeigt er immer eine Reaktion, das bedeutet für mich, dass er das Spiel immer noch liebt“, berichtete Abderrahim in der TV-Talksendung „De wereld draait door“.