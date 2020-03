Sitzt das Rotschwanzerl auch vor Ihrem Fenster?

Gesang schon am frühen Morgen

Sie singen gerne auf den höchsten Hausdächern sitzend und beginnen schon sehr früh am Morgen mit dem Gesang – noch etwas vor den Amseln – jetzt am Beginn der Brutzeit hört man ihren Gesang aber den ganzen Tag über. Zusätzlich zu den Revierhaltern sieht man jetzt auf Feldern, Wiesen und in Gärten auch zahlreiche Durchzügler untertags rasten und bei der Nahrungssuche – sie ziehen in der Nacht.