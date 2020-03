Jiu-Jitsu-Zwillinge im Kampf gegen Coronavirus

Sie sind mehrfache Welt- und Europameisterinnen im Jiu Jitsu. Derzeit steht für die Polizeisportlerinnen Mirneta und Mirnesa Becirovic aber Streifendienst in Uniform am Programm. Via Skype sprechen die Zwillingsschwestern im krone.at-Interview vom Wachzimmer in Perchtoldsdorf aus mit Michael Fally über ihren Alltag als Polizistinnen, Verhaltensregeln in der Öffentlichkeit, die Disziplin der Menschen, sportliche Wettkämpfe und „Home-office“ für Spitzensportlerinnen (alles im Video oben).