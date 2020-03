„Walking Dead“-Star zahlte 9000 $ für Corona-Test

Kein Wunder, dass in den USA bislang so wenige Leute auf Covid-19 getestet wurden. Denn entweder gibt es keine Tests oder der Preis würde einen Normalbürger ruinieren. Der „Walking Dead“-Star Daniel Newman (er hatte in der Kultserie einen Soldaten gespielt) schreibt auf Instagram, dass er über 9000 Dollar aus eigener Tasche bezahlen musste - und bis heute keine Resultate vom Krankenhaus bekommen hat.