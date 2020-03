Erster Corona-Test bei Kanzlerin Merkel negativ

Bundesregierung will Hilfsmaßnahmen beschließen

„Der Bundeskanzlerin geht es gut“, hatte Seibert zuvor gesagt. Merkel habe am Montag telefonisch zugeschaltet die Kabinettssitzung geleitet und mache ihre Arbeit vorläufig von zu Hause aus. Außerdem kündigte der Regierungssprecher an, dass die deutsche Bundesregierung in dieser Woche mehrere Maßnahmen beschließen wolle, um die Folgen der Corona-Krise abzumildern.