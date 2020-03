Sorgentelefon gestartet

24 Stunden auf engstem Raum zusammen, und das vermutlich noch einige Wochen: Eine Situation die an vielen Familien nicht spurlos vorübergeht. Dazu kommen in vielen Fällen noch existenzielle Sorgen, weil der Arbeitgeber auf Kurzarbeit umgestellt oder gar schon eine Kündigung ausgesprochen hat. „Besonders Alleinerzieher stoßen da in diesen Tagen oft an ihre Grenzen. Ihnen fehlt jemand, der zuhört, Ratschläge in Sachen Erziehung gibt oder auch Tipps hat, wie man den Alltag für alle sinnvoll gestalten kann“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Das Sorgentelefon soll unterstützen.