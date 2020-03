Durch Corona wird die häusliche Gewalt steigen

„Die aktuelle Krisensituation ist eine Ausnahmesituation, insbesondere wegen der häuslichen Isolation und die birgt für Frauen und Kinder ein erhöhtes Risiko, Opfer von häuslicher Gewalt zu werden“ warnt auch Frauenministerin Susanne Raab in Pressekonferenz vom 19.3.2020. Aus unserer jahrelangen Erfahrung und den Statistiken wissen wir, dass in Zeiten, in denen die Familien mehr zu Hause sind, die Anzahl gewalttätiger Übergriffe steigt, sagt Gewaltschutzzentrum OÖ-Chefin Eva Schuh. Zudem werden in wirtschaftlichen Krisensituationen verzweifelte und frustrierte Menschen aggressiver und gewalttätiger.