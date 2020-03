Auf diese Regierung kann man stolz sein

Die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen sind hart, aber gut. Dass selbst noch am vergangenen Wochenende trotz bereits bekanntem Infektionsrisiko Menschen in Schanigärten und Einkaufsmeilen strömten, zeigt, dass es mit einem lieben Appell an die Bevölkerung, sie möge doch zu Hause bleiben, nicht getan ist. So mancher versteht die Gefährlichkeit des Coronavirus offenbar nicht ohne klare Verbote.