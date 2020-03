Französische Wallfahrtsstätte Lourdes geschlossen

Das Heiligtum von Lourdes zieht jedes Jahr Millionen katholischer Pilger aus der ganzen Welt an, von denen sich viele in einem schlechten Gesundheitszustand befinden. Bereits Anfang März kündigte der Wallfahrtsort eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus an. Unter anderem waren die Becken, in die die Pilger in der Hoffnung auf eine Heilung eintauchen, geschlossen worden. Der christlichen Tradition zufolge erschien die Jungfrau Maria 1858 in einer der Höhlen von Lourdes.