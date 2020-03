Kontrahenten prügeln sich in Wiener Spital

Der Streit um eine Trennung hat am Montagabend zu einer Schlägerei von insgesamt vier Mitgliedern aus zwei Familien in Wien geführt, und das gleich zweimal. Nachdem die vier in der Adalbert-Stifter-Straße in der Brigittenau mit den Fäusten aneinandergeraten waren, trugen zwei Kontrahenten im UKH Meidling eine zweite Runde aus. Alle vier Beteiligten wurden angezeigt - auch wegen Missachtung der Coronavirus-Bestimmungen.