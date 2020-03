Reges Treiben in Wien, vernünftige Leere in Linz

Erste Geschäfte schließen in Linz

Vernünftiger zeigt man sich hingegen in Linz: In der Innenstadt hatten bereits am Samstag vereinzelt Geschäfte wie etwa für Mode, Unterwäsche, Haushaltswaren oder Dekoartikel geschlossen. An den Fensterscheiben hingen Hinweise für Paketzusteller, wo sie sich für die Warenzustellung melden sollen, ergab ein Rundgang am Samstagvormittag.