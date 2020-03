Quarantäne: Zeit für Familie, aber auch für Streit

Auf Lernfortschritte achten

Sozialen Medien kommen in nächster Zeit daher eine wichtige Bedeutung zu. „Die Herausforderung für Eltern wird während der Ausnahmesituation in den nächsten Wochen darin bestehen, bei ihren Kindern auf eine ausgewogene und nicht übermäßige Nutzung von Handy, Tablet und Co. zu achten“, betont die Psychologin. Zudem liege es nun in der Verantwortung der Eltern, auf die Lernfortschritte ihrer Kinder zu achten. Insbesondere Jugendliche könnten dies als Bevormundung empfinden. Zusätzlich zu dem Gefühl des Freiheitsentzugs kommt die ungewohnte räumliche Nähe zu den Eltern und Geschwistern.