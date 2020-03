So können Sie jetzt kontaktlos Essen bestellen

Barzahlung ist nicht möglich

Eine weitere Option in vielen Regionen, um hungrige Mägen zu füllen, ist die Nutzung diverser Lieferservices. Die bekannten Online-Plattformen „mjam“ und „lieferando“ stellten zur Sicherheit all ihrer Vertragspartner, Mitarbeiter und Kunden bereits auf eine kontaktlose Lieferung um. Barzahlung ist daher derzeit nicht möglich, Kunden können ihre Bestellungen aber via Kreditkarte, PayPal und Co. vorab online bezahlen.