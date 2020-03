Spaziergang: Tipps für die Sicherheit

Unbedingt vermeiden sollte man bei seinem Spaziergang, dass man mit den Öffis hinfährt. Auch Freunde zu treffen, sollte nicht auf dem Plan stehen. Denn auch an der frischen Luft lassen sich die Viren übertragen. Außerdem sollte man eine Route wählen, an der man nicht zu vielen Passanten begegnet. Seitengasse wählen, statt einer Hauptstraße. Weniger bekannte Spazierwege in den Weinbergen bevorzugen.

Trotz all der Vorsichtsmaßnahmen sollte man aber dennoch nicht vergessen: Zuhause zu bleiben, ist der beste Schutz vor dem Coronavirus.