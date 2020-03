Disneyland schließt Freizeitparks in USA und Paris

Portugal und Belgien schließen alle Schulen, Deutschland zum Teil

Unterdessen schließen nun auch Belgien und Portugal sowie die deutschen Bundesländer Bayern und Saarland alle Schulen. Auch in anderen europäischen Staaten - wie zum Beispiel in Österreich - wurden wegen der Pandemie bereits landesweite Schulschließungen beschlossen. In Belgien werden zudem alle Cafés und Restaurants geschlossen. In Portugal gibt es bisher 78 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Virus, in Belgien fast 400. Drei Menschen starben dort.