Gemeinderatswahlen in Vorarlberg abgesagt

Angesichts der Coronavirus-Situation im Land werden die für Sonntag vorgesehenen Vorarlberger Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen nicht durchgeführt. „Aufgrund der zu erwartenden weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Österreich und neuer von der Bundesregierung angekündigter Maßnahmen werden die Gemeinderatswahlen am Sonntag abgesagt“, teilte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Donnerstag mit.