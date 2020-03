Durchführung der Vorarlberger Gemeindewahlen offen

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwochabend erstmals die Durchführung der Vorarlberger Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen am kommenden Sonntag infrage gestellt. Noch habe man die Meinung - die Wahlen am Sonntag abzuhalten - nicht geändert, erklärte er. Am Donnerstag und Freitag werde man die Lage aber noch einmal neu beurteilen. „Wir fahren auf Sicht“, so Wallner.