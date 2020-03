Linz: 20-Jähriger verkaufte 25 Kilo Marihuana

Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Linz konnten ermitteln, dass ein 20-jähriger beschäftigungsloser, bereits mehrfach Verurteilter Marihuana in der Nacht zum 2. März 2020 am Hauptbahnhof Linz an 30 bis 40 unbekannte Personen verkauft haben soll. Weiters soll der Beschuldigte im Zeitraum von Anfang des Jahres 2018 bis zu seiner Festnahme am 2. März 2020 auch Marihuana, im Zentralraum an teils bereits ausgeforschte und eine Vielzahl bislang unbekannter Abnehmer veräußert haben.