Virus erwischt auch Tirols Tourismus eiskalt

Kein Skibetrieb in Ischgl ab Samstag

Von den 25 neuen Coronavirus-Fällen in Tirol, die gestern bekannt wurden, stehen 15 in Zusammenhang mit Ischgl. Somit geht fast die Hälfte der bisherigen Erkrankungen - 57 positive Fälle, zwei davon gelten als gesund - unmittelbar von der Tourismushochburg aus. Insgesamt 14 Après-Ski-Lokale mussten in Ischgl inzwischen schließen. Wie ist die Stimmung? Ein „Krone“-Lokalaugenschein gestern Nachmittag zeigte, dass zumindest in den Gastgärten der Cafés die Urlauber durchaus noch in Feierlaune waren - dicht an dicht.