Coronavirus: Sollen wir die Öffis meiden?

„Stoßzeiten vermeiden“

Er selbst wird weiterhin mit den Öffis unterwegs sein, wie er sagt. Zusatz: „Ich werde vielleicht ein bisschen dort umstellen, wo ich mehr zu Fuß gehen kann. Das ist eine Alternative, die auch mir gut tut.“ Besonders gefährdete Gruppen, etwa Personen, die älter als 70 Jahre alt sind oder an starkem Diabetes oder Herzkreislauferkrankungen leiden, sollen „die Stoßzeiten vermeiden und sich Phasen suchen, wo es nicht so dicht und so eng ist in der U-Bahn“, erklärt der Minister.