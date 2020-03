„Rock of Ages 3“ rollt am 2. Juni auf PC, Konsolen

Indie-Entwickler Modus Games lässt „Rock of Ages 3: Make & Break“ am 2. Juni auf Switch, PS4, Xbox One, PC und Googles Streaming-Dienst Stadia purzeln. Der „Mix aus Tower Defense und schneller, arcade-iger Zerstörung mit einem riesigen Felsbrocken“ wartet erstmals in der Serie mit einem Level-Editor auf, der es Spielern erlaubt, ihre „eigene Traumstrecke zu bauen und sich auf die von anderen Spielern erstellten Pisten zu wagen“, wie der Entwickler verspricht. Ein Gameplay-Trailer liefert erste Einblicke.