Österreich verliert Testspiel gegen die Schweiz!

Die Schweiz ging durch Ana-Maria Crnogorcevic früh in Führung. Die Kapitänin verwertete in der 8. Minute einen Abpraller. Nach dem Ausgleich durch Sarah Puntigam nach einer schönen Kombination kurz vor der Pause (42.) traf Crnogorcevic in der 92. Minute per Elfmeter zum Siegestreffer. Virginia Kirchberger hatte die Schützin im Strafraum gefoult. Österreich spielte wie schon am Freitag ohne Laura Feiersinger, die wegen einer Entzündung im Fuß fehlte.