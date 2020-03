Indian-Wells-Absage: Thiem „total überrascht“

Am Donnerstag nach Miami

Das Thiem-Team bleibt noch ein paar Tage in der Wüste, übersiedelt erst am Donnerstag nach Miami, um sich dort auf das nächste 1000er-Event (ab 25. März) vorzubereiten. „Schauen wir, was dort passiert. Ich kann jetzt nur in aller Ruhe arbeiten. Ich muss die Zeit nutzen, um am Tennis zu feilen. Immer wieder gibt es viele Kleinigkeiten, die verbessert werden müssen.“