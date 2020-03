„Haben keine Ahnung!“ Marach kritisiert Verband

Kurz nach Österreichs Aufstieg gegen Uruguay ins Davis-Cup-Finale Ende November in Madrid platzte die Tennis-Bombe: Wolfgang Thiem wird seine Schützlinge Novak, Rodionov und Ofner aus dem Bundesleistungszentrum Südstadt abziehen und seine Zelte künftig bei „Better Tennis“ aufschlagen. Die große Frage: Was bedeutet der Exodus für die rot-weiß-rote Davis-Cup-Mannschaft? Kapitän Stefan Koubek: „Ich gehe davon aus, dass alle Spieler in Madrid an Bord sein werden. Wir haben ein richtig geiles Team. Und ich hoffe natürlich, dass auch Dominic - trotz der Probleme seines Vaters mit dem Verband - dabei sein wird.“