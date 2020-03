Grenz-Fiebertests: Tirol startet, Kärnten wackelt

Die Umsetzung der Fieber-Kontrollen an der Grenze zu Italien, die ab kommender Woche punktuell durchgeführt werden sollen, sorgen im Vorfeld für hitzige Beratungen in Kärnten und in Tirol. Während der Start am Montag in Österreichs südlichstem Bundesland wackelt, teilte das Land Tirol am Sonntagabend mit, dass ab Dienstagvormittag zwei mobile Teams im Grenzbereich Brenner sowie an den Grenzübergängen Sillian und Reschenpass Gesundheitschecks vornehmen werden.