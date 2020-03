Rumänen-Pärchen gab Falschgeld beim Taxifahren aus

50- und 100-Euro-Banknoten hat ein rumänisches Pärchen, das Ende Feber in St. Veit ausgeforscht wurde, in seiner Wohnung in St. Veit gedruckt – die „Krone“ berichtete. Jetzt wurden neue Details bekannt: Die beiden Geldfälscher (46 und 52 Jahre) sollen Taxifahrer benützt haben, um ihre Blüten in Umlauf zu bringen.