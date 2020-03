Als Österreichs modernstes Tierschutzhaus entstand

„Es sind vor allem englische Standards, die in die Planung des TierQuarTiers eingeflossen sind“, so Sima über die Anfänge des Hauses. Gemeinsam mit Entenfellner hat sie sich damals in der „Wiege des Tierschutzes“ Großbritannien, Tipps und Know-How von den dortigen Tierschutzhäusern geholt. „Den Tieren wird dort einiges geboten, was wir auch in Wien dann umgesetzt haben. So gibt es bei uns eine Fußbodenheizung für den Winter und ein spezielles Abluftsystem für die Räumlichkeiten der Katzen.“