Skistar Mikaela Shiffrin peilt Comeback in Aare an

„Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich es mir gegenüber nicht mehr verantworten könnte, würde ich nicht versuchen, wieder an den Start zu gehen“, so Shiffrin. „Vielleicht ist es etwas, das mich dazu bringt, mich meinem Vater näher zu fühlen.“ Sie könne zwar jetzt noch nicht versprechen, dass sie in Aare tatsächlich starten werde, und habe sich auch noch keine Ziele gesetzt - aber sie wolle versuchen, wieder in den Rennzirkus zurückzukehren.