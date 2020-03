Ab Montag wird die Wiener Tangente zur Baustelle

Ab dem kommenden Montag starten die Arbeiten an der Wiener Südosttangente zwischen der gesperrten Ausfahrt Simmering und dem Knoten Prater - und diese werden wohl in den nächsten Zeiten für allerlei Gedränge auf Österreichs meistbefahrener Autobahn sorgen. Denn mit der Baustelle tritt auch eine geänderte Spurenführung in Kraft. Für Autofahrer gilt daher: Überblick, Orientierung und Nerven behalten!