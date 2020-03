Klub bekommt Witz-Strafe für Rassismus-Skandal

Nach den rassistischen Beleidigungen gegen FC-Porto-Stürmer Moussa Marega beim Ligaspiel in Guimaraes muss der gastgebende Klub lediglich 714 Euro Strafe zahlen. Dies hat Portugals Fußball-Liga am Dienstagabend entschieden. Vonseiten des nationalen Verbandes und des Sportministeriums ist jedoch noch ein Disziplinarverfahren gegen Vitoria Guimaraes am Laufen, wie es in einer Mitteilung hieß.