Fahrdienstvermittler Uber startet nun in Salzburg

Uber ist in der Stadt Salzburg und dem Umland aktiv. „Die exakte Verfügbarkeit hängt aber auch etwas vom Sitz der jeweiligen Betriebsstätte unserer Partner ab“, so Essl. Die Stadt Salzburg ist aufgrund der hohen Touristenzahlen ein lukrativer Markt für den US-Fahrdienstvermittler. „Touristen sind eine große Zielgruppe, wir sind aber auch für die Einheimischen da“, sagte der Uber-Österreich-Chef. Man wolle „mehr Angebot auf den Salzburger Markt bringen und den öffentlichen Nahverkehr ergänzen“. In weiteren Städten in Österreich will Uber vorerst nicht starten. „Es laufen weitere Tests in Innsbruck. In Linz und Graz gibt es derzeit kein Testangebot“, so Essl.