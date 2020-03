Erste Kreuzfahrtfirma muss Konkurs anmelden

Kritik an Quarantäneanordung von Experten

Zahlreiche Experten kritisieren Japans Quarantäneanordnung: Hätte man die anfangs 3700 Passagiere und Crewmitglieder sofort nach Ankunft von Bord gelassen, wären nicht so viele Menschen mit dem Erreger infiziert worden.„Die Infektionsrate an Bord des Schiffes war rund viermal höher, als was wir an Land in den am schlimmsten infizierten Gebieten Chinas sehen können“, erklärte Joacim Rocklöv, Professor für Epidemiologie an der schwedischen Umea Universität.